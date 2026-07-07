Caminhonete atinge lanchonete após acidente de trânsito em Ivaiporã
Colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi
Um acidente de trânsito em Ivaiporã foi registrado na manhã desta terça-feira (7), no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no Centro da cidade.
A batida envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi. Após o impacto, a caminhonete atingiu a porta da Lanchonete Pai-Pai.
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Segundo informações de populares, caminhonete seguia pela Avenida Paraná quando colidiu com o Fiat Mobi, que trafegava pela Avenida Castelo Branco.
Com a força da batida, a caminhonete saiu da pista e atingiu a entrada da Lanchonete Pai-Pai.
As causas do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão.
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