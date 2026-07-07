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Vale do Ivaí

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COLISÃO

Caminhonete atinge lanchonete após acidente de trânsito em Ivaiporã

Colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 13:48:47 Editado em 07.07.2026, 14:13:49
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Caminhonete atinge lanchonete após acidente de trânsito em Ivaiporã
Autor A batida envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi. - Foto: Reprodução /Redes Sociais

Um acidente de trânsito em Ivaiporã foi registrado na manhã desta terça-feira (7), no cruzamento das avenidas Paraná e Castelo Branco, no Centro da cidade.

A batida envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi. Após o impacto, a caminhonete atingiu a porta da Lanchonete Pai-Pai.

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Segundo informações de populares, caminhonete seguia pela Avenida Paraná quando colidiu com o Fiat Mobi, que trafegava pela Avenida Castelo Branco.

Com a força da batida, a caminhonete saiu da pista e atingiu a entrada da Lanchonete Pai-Pai.

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As causas do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão.


Caminhonete atinge lanchonete após acidente de trânsito em Ivaiporã
AutorA batida envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Mobi. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito caminhonete Chevrolet S10 cruzamento Fiat Mobi ivaipora Lanchonete Pai-Pai
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