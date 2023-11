Caminhoneiro 'nasce de novo' após carreta tombar na Serra do Cadeado

Um caminhoneiro "nasceu de novo" na manhã desta terça-feira (21) após a carreta que ele dirigia tombar na Serra do Cadeado, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, no norte do Paraná. Após o acidente, a cabine do veículo ficou completamente destruída, mas o condutor saiu praticamente ileso, segundo socorristas.

De acordo com informações, a carreta Scania com placas de Itajaí (SC) seguia pela rodovia BR-376 quando, na altura do quilômetro 305, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou parando às margens da pista. O caminhão estava carregado com um carga de polietileno.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estrada e Rodagem do Paraná (DER-PR) foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar de a cabine ter ficado destruída, os socorristas do Samu afirmam que o condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para um Hospital de Faxinal apenas para a realização de um raio-X.

