Caminhoneiro morre e pessoas saqueiam carga na BR-376

Um motorista, de 38 anos, morreu após tombar o caminhão que conduzia na manhã desta segunda-feira (9), na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná. O veículo estava carregado com cigarro nacional, e apesar do óbito no local, aproximadamente 200 pessoas saquearam a carga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi chamada.

O motorista carregou em Uberlândia (MG) e o acidente aconteceu sentido Curitiba, na Serra do Cadeado, informou a PRF. Ainda de acordo com a polícia, grande parte da carga foi saqueada. Com o tombamento, o caminhão atingiu a defensa de concreto que existe no meio da rodovia.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para remover o corpo do condutor. Em breve mais informações.

