Caminhoneiro foge após arrebentar cabos de internet em pesqueiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Na noite de domingo (5), por volta das 19 horas, o motorista de um caminhão causou prejuízos em um pesqueiro de Jardim Alegre. Além de arrebentar cabos da fiação da internet, ele acelerou o caminhão, ameaçando pessoas que estavam no local e se evadiu.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe do destacamento policial foi acionada para atendimento em um pesqueiro para uma situação de danos e ameaça.

LEIA MAIS: Homem é acusado de passar a mão em mulher em Ivaiporã; PM foi chamada

continua após publicidade .

Em contato com proprietário do pesqueiro, ele relatou que um indivíduo que se encontrava bem alterado e alcoolizado ao fazer a manobra com seu caminhão no estacionamento, acertou a fiação dos postes e danificou um cabo de fibra óptica de internet, arrebentando a fiação em dois pontos.

Além disso, passou a acelerar agressivamente seu caminhão no local, jogando o veículo para cima de várias pessoas que se aglomeravam no estacionamento, e se evadindo na sequência tomando rumo ignorado.

O solicitante não soube dar mais informações a respeito do caminhão, ou se o indivíduo era conhecido de alguém. Diante dos fatos, ele foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News