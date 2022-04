Caminhoneiro fica gravemente após tombamento na PR-092

Da Redação

Acidente foi entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro

Um motorista de uma carreta carregada com placas MDF sofreu ferimentos graves após veículo tombar na tarde desta quarta-feira (6), na PR-092. A carga ficou espalhada pela pista. O acidente foi registrado entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, no norte pioneiro do Paraná.

O motorista identificado como Maike José Ferreira de Andrade, 41 anos, foi socorrido pela equipe do Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina . Ele sofreu uma perfuração no tórax e teve sangramento abdominal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 17h30, as equipes ainda trabalhavam na ocorrência e o trânsito fluía parcialmente na rodovia.

