Caminhoneiro encontra corpo carbonizado na Serra do Cadeado

Da Redação

Cadáver foi localizado no km 300 da BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15h horas, às margens no km 300 da BR-376, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, no norte do Paraná.

De acordo com a polícia, o corpo foi localizado por um caminhoneiro, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Militar de Mauá da Serra e a Polícia Civil de Marilândia do Sul foram chamados em seguida.

Ainda segundo a polícia, com a chegada das autoridades, notou-se que o corpo carbonizado estava em estado avançado de putrefação. Além de ter sido ateado fogo, a vítima teria sido agredida e estaria com fraturas em membros do corpo.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados ao local. A Polícia Civil irá investigar o caso. Sem documentos próximos ao homem, as autoridades não têm conhecimento da identificação da vítima.

