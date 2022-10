Caminhoneiro é vítima de falso frete e perde caminhão em Marilândia

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A PM realizou diligências mas não localizou o caminhão roubado na noite deste sábado (15) em Marilândia do Sul

Um motorista de caminhão, de 39 anos, morador de Marilândia do Sul, foi vítima de roubo na noite deste sábado (15). Ele recebeu um telefonema e um homem o chamou para fazer um frete. Porém, ao se deslocar para o endereço do trabalho, o caminhoneiro foi abordado por três homens, armados, que roubaram o caminhão, um Mercedes Benz/L 1118.

A vítima contou aos policiais que os homens usavam um Renault Clio de cor clara e todos estavam armados. Um seria baixo e moreno, outro era branco e magro e o terceiro tinha várias tatuagens nas mãos. Os homens abordaram o caminhoneiro no caminho, fizeram ele parar e anunciaram o roubo.

Conforme relato, a vítima foi colocada no Renault Clio e um dos homens passou a conduzir o caminhão. A vítima foi levada até proximidades do distrito São José, na BR 376, e abandonada, cerca de uma hora e meia depois do roubo.

Depois de liberado, o caminhoneiro conseguiu pedir ajuda e informou a polícia, inclusive passando o número de celular que havia sido usado para pedir o suposto frete que o levou ao roubo do caminhão. A Polícia Militar fez alerta de roubo de veículos para toda a região, realizou diligências, mas não conseguiu localizar o caminhão roubado bem o Clio que teria sido usado como veículo de apoio no assalto.

