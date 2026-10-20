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CAMINHÃO TOMBOU

Caminhoneiro é hospitalizado em Apucarana após carreta tombar na Serra do Cadeado

Veículo carregado com soja acabou sofrendo acidente no final da tarde desta terça-feira na BR-376

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhoneiro é hospitalizado em Apucarana após carreta tombar na Serra do Cadeado
Autor Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um caminhoneiro ficou ferido após a carreta carregada com soja, que ele conduzia, tombar na tarde desta terça-feira (20) no km 301 da rodovia BR-376, na saída de Mauá da Serra (PR) em direção ao município de Ortigueira. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (20), no início da descida da Serra do Cadeado.

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O veículo, um caminhão Daf XF105 FTT de cor branca com placas de Campo Grande (MS) acabou tombando por razões ainda não esclarecidas. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital da Providência, em Apucarana. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Paraná atenderam a ocorrência. O trânsito na rodovia foi afetado por conta do acidente. Um serviço de auto socorro foi acionado para remover o veículo do local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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acidente Apucarana caminhoneiro hospital da providência Mauá da Serra NOTÍCIAS Rodovia
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