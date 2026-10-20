Caminhoneiro é hospitalizado em Apucarana após carreta tombar na Serra do Cadeado

Veículo carregado com soja acabou sofrendo acidente no final da tarde desta terça-feira na BR-376

Um caminhoneiro ficou ferido após a carreta carregada com soja, que ele conduzia, tombar na tarde desta terça-feira (20) no km 301 da rodovia BR-376, na saída de Mauá da Serra (PR) em direção ao município de Ortigueira. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (20), no início da descida da Serra do Cadeado.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O veículo, um caminhão Daf XF105 FTT de cor branca com placas de Campo Grande (MS) acabou tombando por razões ainda não esclarecidas. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital da Providência, em Apucarana. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Paraná atenderam a ocorrência. O trânsito na rodovia foi afetado por conta do acidente. Um serviço de auto socorro foi acionado para remover o veículo do local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.