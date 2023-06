Caminhoneiro é feito refém por bandidos durante assalto na BR-376

Um caminhoneiro foi alvo de assalto na BR-376 em Imbaú, no Paraná. Bandidos armados e encapuzados renderam o condutor do veículo, que foi feito refém. Os criminosos levaram o caminhão e também a carga de carne transportada.

A vítima foi encontrada às margens da rodovia em Mauá da Serra por um policial militar que estava indo trabalhar no final da manhã desta quarta-feira (21) . Ele contou, durante registro de boletim de ocorrência, que parou para fazer um lanche em um restaurante em Imbaú por volta das 22h50 de terça-feira (20). Ao retornar ao caminhão, foi abordado por ladrões armados.

Sob ameaças de morte, ele abriu a porta do caminhão e foi empurrado para o fundo do veículo. O condutor acredita que os criminosos estavam armados com pistolas, conforme relato à PM. Ele recebeu uma coberta dos bandidos para impedir a visão dele do percurso feito pelos bandidos, que assumiram o volante.

Os ladrões afirmaram que, se o motorista colaborasse, não sofreria nenhum ferimento, pois eles queriam a carga e o caminhão.

Eles pararam em um local ermo. O caminhoneiro foi levado para um carro, enquanto os bandidos transbordavam a carga. Na sequência, eles saíram com o carro. Após rodarem por certo período, o caminhoneiro foi abandonado às margens da BR-376, onde foi encontrado pelo policial.

Além do caminhão e da carga, os assaltantes levaram dois celulares da vítima - um da empresa e um particular-, além de uma corrente de pescoço e uma mochila com utensílios pessoais.

A Polícia Militar (PM) realizou operação para prender os autores do crime em Mauá da Serra e Faxinal, com apoio de helicóptero. Dois suspeitos foram presos. O primeiro após abordagem a uma caminhonete. Segundo os bandidos, a carne foi vendida em Londrina e o dinheiro escondido em um milharal. O caminhão roubado ainda não foi recuperado.

