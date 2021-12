Caminhoneiro é feito refém e tem carga de soja roubada

Da Redação

No Paraná, um motorista de caminhão foi feito refém por um dia e teve a carga de soja roubada. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi liberada na terça-feira (07), na PR-272, em Faxinal. Os ladrões levaram aproximadamente 36 toneladas de soja, R$1.6 mil reais em espécie e o aparelho celular da vítima.

Segundo boletim da PM, a equipe de serviço de Faxinal foi acionada na madrugada por volta das 2h40 ao Posto Amigão, onde o caminhoneiro chegou pedindo socorro. Ele havia carregado em Sidrolândia/MS e tinha como destino Maringá.

Ele relatou ao policiais, que na noite de domingo (5), quando parou para se alimentar em um posto de combustível na cidade de Mandaguaçu foi abordado por dois indivíduos encapuzados armados que estavam em uma camionete.

Colocado no banco de trás da camionete onde também foi encapuzado, andaram com ele por bastante tempo até chegarem em uma casa e o deixarem em um quarto escuro, com as janelas tampadas por tapume.

Ele não soube informar características dos autores, disse apenas que ouviu conversas entre os assaltantes. Segundo ele diziam, provavelmente conversando em celular, “andem rápido, já descarregaram a carga?”. Disse ainda passou muito tempo dentro desse cômodo, onde teve contato com os autores apenas quando estes o traziam água e marmita.

Em dado momento foi novamente encapuzado e posto em um veículo, onde novamente rodaram por um certo tempo, quando o liberaram na rodovia. Apontaram onde seu caminhão se encontrava e disseram para ele para esperar uns 15 minutos para poder procurar ajuda.

Diante dos fatos, o caminhoneiro foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis aos fatos, sendo então confeccionado o BOU.