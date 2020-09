Caminhoneiro é feito refém durante assalto na BR-376; carga é levada - TNOnline

Continua após publicidade

O motorista de um caminhão que transportava uma carga de óleo vegetal foi feito refém durante assalto na BR-376 na região da Serra do Cadeado. Pelo menos três ladrões participaram do crime que aconteceu na madrugada de sexta-feira (7).

O caminhoneiro foi feito refém por quase três horas e depois abandonado na região do distrito de São José, em Marilândia do Sul. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O motorista contou que carregou óleo vegetal na cidade de Ponta Grossa, que trafegava pela BR- 376 quando num trecho de subida da Serra do Cadeado, percebeu que seu caminhão começou a frear, logo o caminhão parou e surgiu uma caminhonete.

Ainda segundo o relato do condutor, desceram do veículo três homens encapuzados, um deles estava armado com um revólver cromado, deu voz de assalto, foi rendido e levado até uma mata do distrito de São José, onde o ladrão ficou com ele aguardando até por volta de 3 horas da madrugada, depois foi liberado.

O caminhoneiro contou que um ladrão assumiu a direção do caminhão e seguiu sentido Apucarana. Após ser liberado, retornou até o posto do Distrito de São José onde pediu ajuda.

O motorista contou que escutou os ladrões falando que queriam somente a carga de óleo vegetal, a qual é segurada, pois a mercadoria já estaria encomendada.

Por volta das 12h, a PM de Mauá da Serrá foi informada que o caminhão estava abandonado na BR-376 no Km 295. A carga não foi encontrada.