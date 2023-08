Caminhoneiro de Jardim Alegre desaparecido após roubo é localizado

O caminhoneiro, morador de Jardim Alegre, que estava desaparecido após ser vítima de um assalto em um posto de combustíveis em Ponta Grossa na madrugada desta quinta-feira (3), foi localizado. A informação foi confirmada por familiares de Leonel Cardoso.

Segundo o portal de notícias Blog do Berimbau, o trabalhador havia sido amarrado pelos criminosos e abandonado em um local isolado. Ele conseguiu se soltar e foi resgatado às margens de uma rodovia por um conhecido.

Leonel estava desaparecido depois de ter sido vítima de um assalto. Ele dirigia uma carreta Scania R 420 vermelha carregada com soja, quando foi abordado por criminosos armados no pátio do posto, na altura do quilômetro 306 da BR-376.



O cavalo mecânico do caminhão já havia sido encontrado abandonado durante a manhã, mas os compartimentos de carga continuam desaparecidos. A Polícia Militar e Polícia Civil estão investigando o caso.

