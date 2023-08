Caminhoneiro de Jardim Alegre desaparece após assalto

Um caminhoneiro de Jardim Alegre foi alvo de assalto na madrugada desta quinta-feira, 3 de agosto, e está desaparecido. Familiares e amigos estão apreensivos.

continua após publicidade

De acordo com as informações, Leonel Cardoso, foi assaltado no pátio de um posto de gasolina no município de Ponta Grossa.

- LEIA MAIS: Filho é preso em flagrante após tentar agredir os pais na região

continua após publicidade

Ele transportava possivelmente soja um caminhão Scania R 420 vermelho, com placas de Jardim Alegre, acoplado de duas carretas graneleiras,

O caminhão foi localizado no início da manhã, mas o motorista e a carga ainda estão desaparecidos.

Os compartimentos de cargas têm as placas AQU 3J90 e AQU 3I71. A Polícia Militar e Polícia Civil estão investigando o caso e pedem informações à população sobre o paradeiro do motorista e dos semirreboques.

Qualquer informação deve ser encaminhada às autoridades policiais pelo 190 ou fone (43) 99184-7925.

Siga o TNOnline no Google News