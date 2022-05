Caminhoneiro de 27 anos morre em acidente na rodovia PR-092

Da Redação

Um jovem caminhoneiro de 27 anos morreu após tombar o caminhão que dirigia, um VW/30.330, na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidente aconteceu no quilômetro 268. o caminhão com placas de Ji-Paraná/RO, seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos, quando em uma curva fechada saiu da pista e tombou. O motorista morreu na hora.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho. As circunstâncias do acidente são investigadas.