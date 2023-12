Caminhões se envolvem em acidente na Serra do Cadeado

Um acidente entre dois caminhões foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (4) no km 303 da BR-376, na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra, na saída para Ortigueira, região norte do Paraná.

Uma carreta carregada com leite colidiu contra um caminhão prancha. A princípio, um dos veículos de carga ficou sem os freios e provocou a batida. Apesar do forte impacto, não houve feridos graves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada ao local e apura as causas do acidente. Equipes do DER - Departamento de Estrada de Rodagem e Guincho Alto da Serra também foram mobilizadas para o local.

Segundo a polícia, a pista no sentido a Curitiba foi interditada para atendimento à ocorrência.

