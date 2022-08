Caminhões-pipa abastecem Mauá da Serra após colapso em poço; Entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após colapso em poço artesiano de Mauá da Serra, oito caminhões-pipa trabalham dia e noite desde o domingo (31) para abastecer a população. A Sanepar informou que precisou antecipar a interligação de um novo poço para esta quinta-feira (4) por conta do problema que ocorreu na cidade. Esse colapso de acordo com a assessoria da Sanepar, ocorreu durante um conserto realizado no local, quando os filtros se romperam e o poço começou a arrastar muita areia.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff, na última semana foram realizadas três reuniões com a Sanepar, pois estava tudo pronto para que o novo sistema de distribuição de água seja implantado. "Foram investidos mais de R$ 6 milhões neste novo sistema de tratamento. Antes o sistema distribuía 350 mil litros de água. Com o novo sistema, a cidade seria abastecida com 1 milhão e 50 mil litros de água", explica.



De acordo com a assessoria da Sanepar, o poço que estava atendendo Mauá da Serra está localizado no Arenito Botucatu, Aquífero Garani. O rompimento dos filtros e tubulações, ocorrido nas últimas horas, inviabiliza a operação e exige uma manutenção ainda mais complexa para a sua recuperação. Isto será viabilizado nos próximos meses, por meio de processo licitatório.



continua após publicidade .

A assessoria da Sanepar explica que o novo poço já estava em fase final para ser interligado no sistema. Para amenizar a situação do desabastecimento em Mauá da Serra, a Sanepar está realizando, entre hoje e amanhã, a instalação de estruturas provisórias. Tratam-se de unidades tratamento e de distribuição que serão, em seguida, readequadas conforme operacionalização do sistema como um todo.

Ainda conforme a empresa, equipes multidisciplinares próprias e terceirizadas estão envolvidas no trabalho que visa restabelecer o abastecimento na cidade. A previsão é que a interligação do novo poço seja viabilizada até esta sexta-feira (5). Os caminhões estão abastecendo os reservatórios da Sanepar e de clientes como unidades de saúde, creches e escola. A Sanepar pede para que a população economizar água.

Veja o vídeo gravado durante o abastecimento:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News