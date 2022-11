Caminho das Santas Chagas de Ivaiporã será inaugurado no domingo (27)

Da Redação

O segundo Caminho de Jesus das Santas Chagas do Paraná será inaugurado no domingo (27), em Ivaiporã, norte do Paraná. O percurso de peregrinação é de quase 15 quilômetros. A primeira caminhada da Fé de Ivaiporã será aberta às 6 horas na Igreja do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã.

A devoção das Santas Chagas é muito antiga e tradicional da Igreja. Ela nasceu na Santa Cruz, no grande ato de amor, quando Jesus se entregou e sobre o madeiro e levou os pecados do mundo, e contempla a paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Segundo Alex Fonseca, diretor municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, o trajeto de Ivaiporã terá sete pontos.

O inicio será na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã, os devotos passarão por cinco estações, cada uma sinalizada com uma cruz, representando as chagas de Jesus. O final do caminho é na paroquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga.

Ainda segundo Alex, o Caminho de Ivaiporã é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela e tem apoio e reconhecimento da TV Evangelizar. Será um circuito permanente, divulgado no Brasil inteiro.

Além de gerar o desenvolvimento econômico e fomentar o turismo, o Caminho das Santas Chagas permite que os devotos se conectem profundamente com o sagrado, através de uma peregrinação de cura, libertação e de fé. Em qualquer época do ano que a pessoa que quiser vir fazer o seu caminho, pode pegar uma excursão e vir peregrinar no Caminho de Jesus de Santas Chagas” - padre Reginaldo Manzotti, - padre Reginaldo Manzotti,

Fundador e presidente da Associação Evangelizar, padre Reginaldo Manzotti postou vídeo nas redes sociais convidando a população a participar do Caminho das Santas Chagas de Ivaiporã. Assista:

TRANSPORTE

A Prefeitura vai disponibilizar transporte, no domingo, dia 27.

Praça Manoel Teodoro da Rocha

Às 05h45 para Diaconia Nossa Senhora Perpétuo Socorro na Vila Nova Porã;

Distrito do Jacutinga

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Às 05h30 para Diaconia Nossa Senhora Perpétuo Socorro na Vila Nova Porã

No final do 1º Caminho Jesus das Santas Chagas, que será na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a Prefeitura transportará os peregrinos para Ivaiporã.



