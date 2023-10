Caminhão tomba na Serra do Cadeado e motorista fica ferido

O motorista de um caminhão carregado com frango congelado ficou ferido após tombamento na tarde desta segunda-feira (30), por volta das 15h30, na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 302 da BR-376.

Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender a vítima, que chegou a ter o braço preso nas ferragens, mas conseguiu se livrar com ajuda de populares.

De acordo com os bombeiros, o condutor do caminhão, de 46 anos, é morador de Santa Catarina e estava no sentido a Curitiba quando tombou. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência, de Apucarana, com ferimentos, considerados leves e moderados, na cabeça e braço esquerdo.

Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Aos socorristas, o motorista, que estava confuso, não conseguiu explicar como ocorreu o tombamento. Ele estava indo entregar a carga no estado catarinense.

A Polícia Rodoviária Federal também foi chamada à ocorrência.

