Caminhão tomba na 'Descida do Sabino' em Novo Itacolomi

Um caminhão que transportava trigo tombou na conhecida 'descida do Sabino' entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, na Rodovia do Milho. O acidente foi registrado por volta das 18h deste domingo (9). O motorista ficou ferido.

O condutor do caminhão, morador de Borrazópolis, que sofreu ferimentos moderados, perdeu o controle da direção. A princípio, o veículo apresentou problemas mecânicos, ficou sem freios, então, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou, parando em um barranco. Ele foi socorrido e levado para receber atendimento médico.

A carga ficou toda espalhada e o caminhão danificado.

Homem morre engasgado com carne durante almoço em Novo Itacolomi

Um morador de Mandaguari morreu engasgado neste domingo (9), durante um almoço beneficente em Novo Itacolomi. Ele era integrante de uma família tradicional do município e participava do almoço solidário em prol do Hospital do Câncer, de Londrina, e do Hospital da Providência, de Apucarana. O evento estava acontecendo no Centro de Eventos do munícipio quando o episódio ocorreu.

Durante a confraternização, o homem se engasgou com um pedaço de carne. Inicialmente, a suspeita era de infarto, mas ao ser socorrido por uma ambulância da cidade que estava no local e ser levado para o Pronto Atendimento, ficou constatado que ele se engasgou com o alimento.

De acordo com testemunhas, a vítima era Antônio Benedito Magon, tembém conhecido como "Toti Magon", irmão do ex-vice-prefeito de Novo Itacolomi, João Pedro Magon.

