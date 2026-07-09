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ACIDENTE

Caminhão tomba na BR-376 em Califórnia após motorista sofrer mal súbito

Veículo seguia para Curitiba e acabou invadindo a pista contrária; trânsito ficou parcialmente interditado no sentido a Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:30:41 Editado em 09.07.2026, 09:30:36
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Caminhão tomba na BR-376 em Califórnia após motorista sofrer mal súbito
Autor Caminhão tombou entre Califórnia e Apucarana - Foto: PRF

Um caminhão carregado com frango congelado tombou por volta das 22h na altura do quilômetro 252 da BR-376, no município de Califórnia (PR). O acidente ocorreu após o motorista sofrer um mal súbito, perder a consciência e, consequentemente, o controle da direção do veículo, que fazia o trajeto entre Umuarama e Curitiba.

-LEIA MAIS: Vídeo flagra homem pulando antes de caminhão desgovernado atingir casa em Califórnia; assista

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Desgovernado, o caminhão colidiu contra a defensa metálica do canteiro central antes de tombar. Com o impacto, o veículo ficou atravessado entre o canteiro central e a pista contrária, o que provocou a interdição da faixa rápida da rodovia no sentido a Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e submeteu o condutor ao teste do bafômetro, que descartou a ingestão de álcool.

Para garantir a segurança, os agentes da PRF realizaram a sinalização do trecho afetado e coordenaram o tráfego no local. O fluxo de veículos precisou ficar parcialmente interditado durante a noite para possibilitar os trabalhos de remoção do caminhão e a limpeza da carga espalhada.

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acidente de transito BR 376 california Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária tombamento
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