Caminhão tomba na BR-376 e carga de frango é saqueada em Ortigueira

A equipe permaneceu no local realizando a segurança do restante da carga.

Um motorista ficou gravemente ferido depois de um caminhão tombar na BR-376, em Ortigueira, no km 346, na noite desta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta estava com câmara fria carregada de frangos. O acidente ocorreu por volta das 21 horas.

continua após publicidade

O motorista sofreu ferimentos graves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital de Ortigueira.

LEIA MAIS:Mulher fica ferida em acidente na PR-466 em Manoel Ribas

continua após publicidade

No local, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu até a chegada de uma escolta armada. O objetivo foi evitar que a carga fosse saqueada. A corporação saiu do local após a chegada da escolta, mas foi acionada para retornar tempo depois, pois haviam estourado o contêiner e iniciado o saque da carga. Parte da carga foi saqueada. E a equipe permaneceu no local realizando a segurança do restante da carga.

As causas do acidente serão apuradas.

Siga o TNOnline no Google News