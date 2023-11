Caminhão tomba entre Mauá da Serra e Ortigueira e bloqueia BR-376

Um caminhão carregado com compensados de madeira tombou na rodovia BR-376, entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná, durante a tarde desta quarta-feira (15) e causou o bloqueio da pista, após parte da carga ficar espalhada pelo local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes do Departamento de Estrada e Rodagem do Paraná (DER-PR) foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 310 da rodovia federal e gerou congestionamento na região.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. As causas do tombamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Um boletim de ocorrência foi registrado pela PRF.

