Da Redação

Caminhão tomba entre Mauá da Serra e Ortigueira

Um caminhão tombou na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira, na tarde desta segunda-feira (31). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foi chamado.

continua após publicidade .

O motorista não ficou ferido. Ele contou que perdeu o controle da direção e o caminhão com placas de Campina do Simão (PR) tombou. A carga de bags ficou espalhada no acostamento.