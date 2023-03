Caminhão tomba e motorista fica ferido na BR-376, em Marilândia do Sul

Da Redação

Caminhão tombou e ficou virado para cima na BR-376

Um motorista ficou ferido após o caminhão que conduzia tombar na tarde deste sábado (4), na BR-376, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná.

Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência e encaminhou a vítima para o Hospital da Providência, de Apucarana. O homem sofreu ferimentos considerados leves, segundo os socorristas.

O caminhão seguia no sentido de Califórnia a Marilândia e tombou em uma curva, parando apenas do outro lado da rodovia. O veículo ficou tombado e bastante destruído.

Segundo o Subtenente Márcio Leal, a pista do sentido a Califórnia está interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para realizar o controle do trânsito. As causas do acidente ainda serão apuradas.

fonte: Reprodução Motorista do caminhão precisou ser socorrido pelos bombeiros

