Caminhão tenta ultrapassagem e provoca colisão traseira entre carros

Uma ultrapassagem irregular de um caminhão provocou um acidente envolvendo dois carros na tarde desta terça-feira (26), por volta das 14h40, na PR-082, entre São João do Ivaí e Lunardelli, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

Segundo o Sargento Aécio, do Corpo de Bombeiros, um Renault Sandero, com placas de Ivaiporã, freou bruscamente na rodovia e foi atingido na traseira por um Renault Megan, que seguia pelo mesmo sentido.

-LEIA MAIS: Carga de azeite contrabandeada é apreendida em Arapongas; veja

continua após publicidade

Ainda de acordo com o bombeiro, eles seguiam no sentido a São João do Ivaí e foram surpreendidos por um caminhão, que invadiu a pista contrária para tentar uma ultrapassagem. Contudo, o caminhão não colidiu com os veículos.

Após a batida entre os dois carros, o Sandero perdeu o controle e saiu do outro lado da pista, capotando e parando na área de plantação, às margens da rodovia. Apesar do susto, os motoristas sofreram apenas escoriações.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local.

Siga o TNOnline no Google News