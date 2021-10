Da Redação

Caminhão tanque tomba na região e derrama diesel na pista

Um caminhão tanque carregado com óleo diesel tombou na tarde deste sábado (09), na estrada entre Rosário do Ivaí e Grandes Rios, próximo a Ponte da Limeira, no Vale do Ivaí.

O caminhão, de porte pequeno, estava carregado com cerca de 7 mil litros de óleo diesel e ficou atravessado na pista.

O motorista foi socorrido e levado para o Hospital. A rodovia ficou interditada e o Posto da Polícia Militar Rodoviária de Ubá do Sul, em Lidianópolis, responsável pelo trecho, foi acionado para atender a ocorrência. Houve derramamento de combustível.

Com informações Blog do Berimbau.