Caminhão-tanque tomba na BR-376; vítima presa nas ferragens

Na manhã deste sábado (8), um caminhão-tanque GLP tombou no km 307, da BR 376, na Serra do Cadeado. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a princípio o acidente causou uma vítima.

As equipes da CCR Rodonorte, do Serviço de Atendimentos Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de bombeiros foram acionadas para avaliação do produto perigoso e para atendimento da vítima. O suporte aéreo também foi chamado.

De acordo com o Samu, uma vítima está na presa nas ferragens. A ocorrência está em andamento.