Caminhão tanque roubado em SP é recuperado em Marilândia do Sul

Caminhão havia sido roubado no domingo (26), no interior de São Paulo

A Polícia Militar de Marilândia do Sul foi acionada no início da tarde desta terça-feira (28), em um posto de combustíveis localizado no distrito de São José. O proprietário do posto informou que um reboque, tipo tanque, havia sido deixado no local e que constaria uma notificação de roubo.

A equipe local foi até o posto e constatou o alerta de furto/roubo. Havia dois boletins de ocorrência, de domingo (26), informando sobre o roubo do veículo, ocorrido no interior de São Paulo, em Paraguaçu Paulista.

O motorista do caminhão roubado também esteve no local, após a informação sobre a localização do reboque. Ele estava com o caminhão, que também tinha sido boletim de furto. O caminhão, com o semi-reboque e com o reboque, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, para as providências.

