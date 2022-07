Caminhão-tanque carregado de etanol tomba na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um tombamento envolvendo uma carreta caminhão-tanque carregada de etanol foi registrado na manhã desta sexta-feira (8), entre Mauá da Serra e Ortigueira, na BR-376, no km 338, na Rodovia do Café.

continua após publicidade .

O motorista do veículo com placas de Maringá, conforme informações de Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou preso às ferragens, mas foi solto e encaminhado para o Hospital de Telêmaco Borba pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do acidente são apuradas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o fechamento da reportagem não foi possível receber informações sobre o estado de saúde do motorista.

Siga o TNOnline no Google News