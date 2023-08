Caminhão sem motorista 'desce' a rua e assusta moradores; veja vídeo

Na cidade de Borrazópolis, um acidente assustou moradores na Avenida Paraná, por volta das 08h30 desta quarta-feira (9). Um caminhão que estava estacionado em frente a um barracão vizinho, deslocou-se sozinho em marcha a ré e sem motorista.

continua após publicidade

O veículo colidiu com um automóvel Celta, resultando em grandes danos no veículo. Posteriormente, o caminhão atravessou o canteiro e colidiu com a parede de uma empresa de confecção. Apesar do incidente, não houve feridos.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

O motorista do caminhão comunicou que havia estacionado o veículo para realizar um conserto e, quando percebeu, o caminhão já estava descendo a Avenida. O condutor não conseguiu explicar com clareza se o incidente foi resultado de um problema mecânico ou se o veículo foi deixado desengrenado.

tnonline

Siga o TNOnline no Google News