Caminhão roubado em Faxinal é encontrado após investigação da PC

O veículo foi encontrado em Ortigueira

A Polícia Civil de Faxinal recuperou, no início da tarde desta sexta-feira (24), um caminhão Ford Cargo, que havia sido roubado na área rural do município, situado no Vale do Ivaí. O veículo, que estava carregado com soja, foi levado por uma quadrilha na tarde dessa quinta-feira (23).

A corporação informou que, após investigações, conseguiu encontrar o caminhão em uma plantação de eucaliptos, na zona rural de Ortigueira, cidade que fica a 76,4 quilômetros de Faxinal.

Ainda conforme as autoridades, como o veículo estava escondido e ainda contava com a carga de soja, acredita-se que seria transportado futuramente.

A polícia levou o caminhão Ford para o pátio da 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal.

Como o roubo aconteceu?

O veículo foi levado pelos criminosos por volta das 14h50 dessa quinta-feira, quando se deslocava com a carga de soja, que seria entregue na Cooperativa Cocari.

Conforme informações da Polícia Militar de Faxinal, o proprietário do caminhão compareceu ao destacamento policial, relatando que estava colhendo soja e seu motorista saiu com um caminhão Ford Cargo para entregar o produto na Cocari.

Porém, outros dois motoristas que retornavam para fazenda não encontraram o caminhão pelo caminho.

O proprietário do veículo tentou entrar em contato com o motorista do veículo que havia desaparecido, o ligando. No entanto, foi notificado que o celular estava fora de área.

Diante de um possível roubo, as equipes de Faxinal e da Patrulha Rural deslocaram para a divisa de Faxinal com Ortigueira e Mauá da Serra.



Em uma estrada rural na saída para um posto, localizado na BR-376, foi encontrado um objeto que pertencia ao Ford Cargo. Após algumas buscas, o motorista do caminhão foi localizado em uma rodovia, próximo ao pontilhão de Mauá da Serra.

Ele relatou aos policiais que estava saindo da fazenda, quando um carro branco com quatro pessoas o interceptou. Um dos bandidos subiu no estribo do caminhão e apontou pistola em sua direção e anunciou o assalto.



O motorista foi colocado no porta-malas do veículo da quadrilha e abandonado logo na sequência.

