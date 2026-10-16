Caminhão-prancha pega fogo na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira

Veículo transportava uma máquina nas proximidades do pedágio; causas do incidente ainda são investigadas

Um caminhão-prancha pegou fogo na manhã desta sexta-feira (16) na rodovia BR-376, nas imediações do antigo pedágio, no trecho que liga os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira.

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O veículo de carga realizava o transporte de uma máquina no momento em que foi atingido pelas chamas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a existência de vítimas ou feridos no local, tampouco sobre as causas que provocaram o incidente.

A reportagem apura as circunstâncias da ocorrência para esclarecer se o fogo teve início a partir de uma pane mecânica ou se houve algum tipo de colisão prévia antes de o veículo ser tomado pelas chamas.

