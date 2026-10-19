Caminhão perde os freios e cai em ribanceira na PR-170, em Novo Itacolomi

A principal suspeita é de falha mecânica no veículo de carga, que ficou severamente danificado após o tombamento entre Novo Itacolomi e Borrazópolis

Um caminhão tombou e caiu em uma ribanceira na rodovia PR-170, no trecho entre os municípios de Novo Itacolomi e Borrazópolis, no Vale do Ivaí, nesta segunda-feira (19). Apesar da gravidade do acidente e dos extensos danos ao veículo, o motorista sofreu apenas escoriações e não corre risco de vida.

A suspeita inicial é de que o veículo de carga, que pertence à empresa Cerâmica Planalto, da cidade de Jataizinho, tenha perdido os freios no trecho de declive conhecido como Descida do Sabino.

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O resgate foi mobilizado rapidamente por profissionais da Secretaria de Saúde de Novo Itacolomi. Após os primeiros socorros prestados no local pela equipe de enfermagem e pelo condutor da ambulância, o motorista foi encaminhado inicialmente ao Posto de Saúde Central do município.

Na sequência, para garantir uma avaliação médica mais detalhada, a vítima foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Apucarana. As autoridades locais acompanham as circunstâncias do acidente.