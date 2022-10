Caminhão perde freio e motorista evita acidente no Vale do Ivaí

Da Redação

Um caminhão perdeu o freio em uma descida da PR-082, a cerca de 800 metros da entrada do município de São João do Ivaí, localizado no Vale do Ivaí, Norte do Paraná. Para evitar um acidente grave, o motorista saiu da pista e o veículo ficou preso no acostamento.

Conforme informações, a Mercedes Benz 1620 Truck seguia sentido a São João do Ivaí quando o automóvel teria apresentado um problema nos freios. Em uma ação rápida, o motorista decidiu jogar o caminhão para o acostamento. A intenção do caminhoneiro era evitar atingir um veículo que estava na frente.

Tanto o motorista, quanto o acompanhante que estavam no veículo não sofreram ferimentos. O caminhão, no entanto, ficou preso em meio ao matagal do acostamento. Uma pá carregadeira da Prefeitura Municipal foi acionada para auxiliar na remoção do veículo.





Fonte: Informações do Canal HP.

