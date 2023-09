Caminhão pega fogo entre Jandaia do Sul e Mandaguari; veja

Um caminhão pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (26) no km 211 da BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, norte do Paraná, próximo à Granja Figueiredo.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Vereador é detido em operação contra o tráfico; ele nega envolvimento

Um caminhão do Corpo de Bombeiros de Mandaguari se deslocou ao local e controlou rapidamente o incêndio. Segundo a corporação, o condutor não se feriu e estava fora do veículo quando a equipe chegou.

continua após publicidade

As chamas teriam se iniciado na parte do freio. O veículo estavam sem carga.