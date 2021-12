Caminhão pega fogo após acidente na região e motorista morre

Da Redação

Uma carreta pegou fogo após acidente entre Grandes Rios e Rosário do Ivaí. Os Bombeiros de Apucarana foram chamados para combater as chamas na tarde desta terça-feira (21). O motorista ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

Conforme motoristas que passaram pelo local, o caminhão ficou completamente destruído. A princípio, o condutor saiu da pista, bateu em uma árvore e começou a pegar fogo.

O motorista que faleceu morava em Mandaguari e seguia para Rosário do Ivaí onde iria carregar. Um caminhão pipa da cidade de Rosário do Ivaí ajudou a combater as chamas.

