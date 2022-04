Caminhão invade casa em pesqueiro em Borrazópolis

Da Redação

Na noite desta quinta-feira (28), o Blog do Berimbau recebeu imagens de um caminhão que teria invadido uma casa, localizada no "Pesqueiro do Nenzão", na cidade de Borrazópolis.

A casa, atualmente alugada, teve o telhado quebrado, além de outros danos não listados. A matéria do Berimbau não conseguiu apurar o motivo do acidente, mas informa que não houve vítimas, apesar dos danos materiais.

Veja abaixo imagem da casa no momento da invasão pelo caminhão:

fonte: Blog do Berimbau

