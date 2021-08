Da Redação

Caminhão furtado em SC tem rastreador cortado em Cambira

Um caminhão Ford Cargo que foi furtado através de um estelionato em Itajaí (SC), teve o rastreador cortado quando passava pela BR-376, entre Cambira e Jandaia do Sul.

Segundo o dono do caminhão, Jader Flávio, além de seu veículo, a quadrilha envolvida levou outros 11 caminhões, seis cavalos mecânicos e uma empilhadeira. “O rapaz montou uma transportadora e nós agreguemos o caminhão. Eu marquei com o proprietário da transportadora e ele não me respondia mais. Quando fui à polícia, outras pessoas tinham sido vítimas dos mesmos autores”, disse.

De acordo com Jader, sem o caminhão ele não consegue dar continuidade em seu trabalho. “Preciso do caminhão para trabalhar, estou devendo a carroceria e é o único caminhão que temos foi levado. Essa é a única maneira de eu ganhar dinheiro”, disse.

Ainda conforme jader, quem tiver informação sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato pelo telefone (47) 9988-4641 e vai ganhar uma gratificação de R$ 5 mil.