Caminhão frigorífico tomba na BR-376; três pessoas ficam feridas

Na manhã desta quarta-feira (28), um caminhão frigorífico tombou na BR-376, entre os municípios de Califórnia e Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. O veículo pertencia a uma empresa da cidade de Pitanga, região central do Paraná.

Três pessoas ocupavam o automóvel no momento do acidente e ficaram feridas. Conforme informações da Boa Smart, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro pela ambulância de Califórnia.

O caminhão tombado bloqueou as duas vias do trecho e impossibilitou o trânsito de veículos na BR-376. De acordo com testemunhas, o acidente provocou congestionamento e a situação foi controlada por populares, inicialmente.

A ocorrência se normalizou com a chegada de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). As causas do tombamento estão sendo apuradas.





Fonte: Informações da Boa Smart.

