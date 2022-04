Da Redação

Caminhão fica destruído pelo fogo próximo a São João do Ivaí

Na madrugada desta terça-feira (05), um caminhão Mercedes-Benz , modelo 1620L, bateu contra uma árvore, às margens da PR-082, a cerca de 2 quilômetros do Posto da Polícia Rodoviária Federal, no trecho de São João do Ivaí sentido a Fênix.

De acordo com matéria do Canal HP, o motorista identificado como Marcos A. K. Freitas, de 29 anos, foi ejetado para fora da cabine com o impacto da colisão. Conforme informações, ele seria morador do município de Turvo, na região central do Paraná.

No entanto, por volta das 07h da manhã, foi informado ao repórter Herithon Paulista, através das redes sociais, que o caminhão estaria em chamas. “Quando estive no local mais cedo o caminhão estava com a parte elétrica ligada, mas o motor apagado. Ninguém repassou informações sobre o que de fato aconteceu, mas acredito que tenha sido resultado de pane”, informa o repórter.

