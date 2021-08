Da Redação

Caminhão é recuperado pela PM e homens são presos

Nesta quarta-feira (4), um caminhão foi furtado no município de Sabaúdia. A Polícia Militar (PM) do município repassou a informação aos agentes de Arapongas que, por meio de imagens de câmeras de segurança, conseguiram flagrar o momento em que o crime aconteceu.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, nas imagens foi possível notar que os criminosos, responsáveis pelo furto, utilizaram um veículo Monza, de cor vinho. Os indivíduos trafegaram sentido à Arapongas durante a madrugada.

As autoridades também contaram com a ajuda de denúncias anônimas e, por meio das informações repassadas a eles, foi descoberto que um dos suspeitos seria morador de Apucarana. Assim, em contato com os policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi descoberto que o suspeito já tem antecedentes criminais.

continua após publicidade .

Então, os agentes foram até o endereço indicado, onde o veículo Monza com as mesmas características estava estacionado. O indivíduo foi abordado pelos policiais. Ao ser questionado sobre o furto do caminhão, o suspeito alegou que ajudou no crime, que foi responsável em "soltar" o veículo e arrumar um local para esconde-lo. O caminhão estaria em uma propriedade rural de Califórnia.

Policiais de Califórnia foram informados sobre o caso e encontraram o veículo furtado. Além disso, o proprietária do local disse ter uma espingarda boito cal. 36 e uma munição.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para as medidas cabíveis.