Da Redação

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual, do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados no final da manhã desta terça-feira (3) para atendimento a um grave acidente na Rodovia PR-466, em Manoel Ribas, na proximidades da C. Vale.

continua após publicidade .

A batida envolveu um caminhão carregado com tijolos e uma picape Fiat Strada Adventure verde, com placas de Pitanga.

* Ocorrência em andamento / em breve mais informações