Caminhão é furtado em posto de combustíveis, em Mauá da Serra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - a PM de Mauá da Serra emitiu alerta de furto do caminhão para toda a região

Um caminhão, tipo caçamba basculante, foi furtado na noite de quarta-feira (14), no pátio de um posto de combustíveis, em Mauá da Serra. O motorista deixou o caminhão estacionado à noite, e ao retornar, na manhã desta quinta-feira (15), não encontrou mais o veículo de trabalho.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: PRF apreende quase R$ 100 mil em garrafas de vinho em Mauá da Serra

De acordo com o boletim de ocorrências da PM de Mauá da Serra, imagens gravadas pelas câmeras de vigilância do posto, permitiram ver como foi a ação, mas não foi possível identificar os responsáveis. As imagens mostram que, por volta das 21 horas, um veículo cinza para ao lado do caminhão e o ocupante desce, destrava o caminhão, dá partida e sai, acompanhado pelo veículo.

continua após publicidade .

A partir de contatos da PM com o pessoal responsável pelo monitoramento das câmeras da prefeitura de Mauá da Serra, foi verificado que o caminhão foi levado pela rodovia BR 376, sentido a Marilândia do Sul. A PM emitiu alerta de furto para as unidades de toda a região.

Siga o TNOnline no Google News