Caminhão é destruído por fogo na PR-487 em Manoel Ribas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um caminhão pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (8), na PR-487, próximo ao local conhecido Rio do Padre, em Manoel Ribas.

continua após publicidade .

De acordo com a equipe da Defesa Civil de Manoel Ribas que deu atendimento à ocorrência, o motorista, conseguiu sair ileso do caminhão.

- LEIA MAIS: Empresária de São João do Ivaí morre após acidente na PR-466

continua após publicidade .

O veículo carregado com soja transitava sentido Manoel Ribas a Cândido de Abreu quando o fogo teve início no sistema elétrico do painel.

Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, apesar das chamas intensas que destruíram a cabine do caminhão, os agentes conseguiram evitar que carga de soja fosse atingida.

Siga o TNOnline no Google News