Caminhão dos Correios tomba na PR-650 entre São João e Godoy Moreira

Um caminhão dos Correios tombou na tarde desta sexta-feira (7), na PR-650, próximo a granja, no trecho entre Godoy Moreira e o distrito de Santa Luzia da Alvorada, em São João do Ivaí.

O tombamento aconteceu em uma curva, mas as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O motorista do caminhão não teria se ferido.

Um guincho foi acionado para remover o caminhão do local.

O tráfego segue em meia pista, por isso os motoristas são orientados a redobrar os cuidados.

