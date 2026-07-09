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Caminhão desgovernado em Califórnia transportava 16 toneladas de carne

Acidente danificou três residências e mobilizou a Defesa Civil em operação complexa que durou até o final da noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 08:26:48 Editado em 09.07.2026, 08:31:33
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O caminhão que desceu de forma desgovernada uma rua e atingiu violentamente a estrutura de uma residência em Califórnia (PR), na quarta-feira (08), estava carregado com aproximadamente 16 toneladas de carne e causou estragos em três residências, segundo informações da Polícia Militar (PM). O acidente mobilizou a Defesa Civil em uma complexa operação de remoção que se estendeu até as 23h devido ao peso da carga.

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Segundo a PM, o dono do veículo fazia a manutenção do caminhão enquanto ele estava estacionado, momento em que o sistema de freios falhou. Inicialmente, o veículo se deslocou e parou ao encostar em uma árvore. O acidente mais grave aconteceu em seguida: uma máquina da prefeitura foi chamada para puxar o caminhão, mas a fita de reboque arrebentou, fazendo com que ele descesse a rua totalmente sem controle.

Em um vídeo que foi registrado pela câmera de um celular é possível ver um homem saltando pela porta do passageiro com o caminhão ainda em movimento, segundos antes da colisão. Apesar da violência do impacto e dos danos materiais causados ao imóvel, ninguém ficou gravemente ferido.

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Caminhão desgovernado em Califórnia transportava 16 toneladas de carne
AutorCaminhão desceu rua desgovernado em Califórnia - Foto: Reprodução

O caminhão atingiu primeiro o muro de uma casa que estava vazia. Na sequência, bateu na frente e na lateral de um segundo imóvel. Por fim, colidiu contra a lateral de uma terceira residência, onde ficou escorado, destruindo o muro e o portão. Uma moradora passou mal com o susto do impacto e precisou ser levada para atendimento médico.

Além dos danos estruturais nos três imóveis, a batida quebrou um poste público e os padrões de energia de duas casas. Por conta do risco e da carga de 16 toneladas, a retirada do veículo exigiu apoio de um guincho particular e de outra máquina da prefeitura. O caso foi formalizado pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil para as providências cabíveis.

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