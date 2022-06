Caminhão desgovernado atinge moto, caminhonete e Fusca em Rio Bom

Da Redação

Moradores da Rua Dr. Rebouças e frequentadores do Bar do Toninho, em Rio Bom, no Vale do Ivaí, levaram um grande susto após um engavetamento entre quatro veículos. O acidente aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (21).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão da prefeitura parou em frente a sua casa, para almoçar, porém, o veículo desgovernado desceu a rua e atingiu primeiro uma moto, que estava estacionada.

Depois, o caminhão ainda bateu em uma caminhonete que atingiu um Fusca, que também estavam estacionados na rua. A moto ficou enroscada em baixo do caminhão e ficou destruída.

Por sorte, nenhuma pessoa estava nos veículos e pedestres não foram atingidos. A suspeita é de que o caminhão estaria desengatado. A PM foi pro local e apura as causas do acidente.