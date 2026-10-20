Caminhão desce rua e cai em barranco em Borrazópolis

Suspeita é de que o veículo tenha apresentado falha nos freios antes de atravessar a Rua Independência

Um caminhão que transportava uma caçamba de entulho caiu em um barranco e ficou com as rodas para cima nesta terça-feira (20), em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. O motorista saiu ileso. A suspeita é de que uma falha nos freios tenha provocado o acidente.

-LEIA MAIS: Caminhão perde os freios e cai em ribanceira na PR-170, em Novo Itacolomi



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O veículo estava na região do Calçadão, quando teria perdido os freios. Na sequência, desceu a Rua Rio Grande do Norte, atravessou a Rua Independência e caiu no barranco.

Um poste e uma árvore ajudaram a conter o caminhão. Não havia residência no ponto da queda, mas existe uma casa logo abaixo, que poderia ter sido atingida se o veículo tivesse avançado. Apesar dos danos no caminhão, o condutor não sofreu ferimentos.

O trecho já registrou outro acidente semelhante. Em uma ocorrência anterior, um ônibus da Prefeitura de Borrazópolis desceu a mesma via e invadiu uma residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Blog do Berimbau