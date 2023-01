Caminhão de carne que iria para o porto é abandonado em Mauá da Serra

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Um caminhão trator da Volvo, modelo FH, foi abandonado em Mauá da Serra. O conteiner de carne desapareceu

Uma empresa de transporte acionou a Polícia Militar de Mauá da Serra na manhã desta segunda-feira (02) para notificar que o serviço de rastreamento de um caminhão desaparecido durante viagem estava dando a localização dele naquele município, do Vale do Ivaí. O caminhão rebocava um contêiner de carne bovina até o porto de Paranaguá e a viagem foi interrompida no domingo (01), quando a empresa perdeu contato com o motorista.

Acionada pela transportadora, a Polícia Militar foi até a rua São Roque, no centro, onde localizou o caminhão trator Volvo, modelo FH 440 6x2T. O caminhão, ano de fabricação 2009, saiu do município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, e iria para o Porto de Paranaguá. O caminhão rebocava o semi-reboque Randon, com um contêiner da “Hamburg Sud”, carregado com cortes traseiros bovinos.

O caminhão trator foi encontrado sem o semi-reboque. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. De acordo com a transportadora, o motorista, um homem de 38 anos, teria desaparecido e até a localização do caminhão trator, ainda não havia feito contato com a empresa ou com autoridades policiais. De acordo com o boletim de ocorrência, a empresa também não conseguia mais fazer contato pelo celular com o motorista do caminhão.

O caminhão trator teria chegado a Mauá da Serra ainda no dia primeiro de janeiro, no início da manhã. O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos legais.

