Da Redação

Caminhão de Arapongas carregado com ração tomba na PR-170

Um caminhão com placas de Arapongas tombou na PR-170, na Rodovia do Milho. O acidente aconteceu próximo do bairro Marreca, no final da madrugada desta quarta-feira (11).

continua após publicidade .

O motorista contou que estava retornando de Borrazópolis após entregar ração na região e aconteceu o tombamento. Apesar danos e do susto, o motorista não ficou ferido.

fonte: Blog Berimbau

continua após publicidade .